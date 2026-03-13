Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama: Javën e ardhshme Shqipëria do të shpallë Iranin shtet sponsor të terrorizmit
Transmetuar më 13-03-2026, 13:24

Kryeministri Edi Rama njoftoi sot gjatë një konference për shtyp se Parlamenti i Shqipërisë do të votojë javën e ardhshme një rezolutë për të shpallur Iranin si vend sponsor të terrorizmit.

Sipas Ramës, bashkë me këtë vendim do të shpallen organizata terroriste Garda e Iranit dhe Hezbollahu. “Ka pasur më parë edhe partnerë që e kanë bërë këtë gjë, dhe tani do ta bëjmë edhe ne. Kriza po shfaqet në të gjithë botën si rezultat i rritjes së çmimit të naftës”, tha kryeministri.

Ky njoftim vjen pas një periudhe tensioni ndërkombëtar dhe tregon pozicionin e Shqipërisë në përballjen me fenomenet terroriste globale.

Rama gjithashtu u shpreh se në marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtarë, prioritet i tij mbetet respekti i ndërsjellë dhe barazia në komunikim, duke rikujtuar deklaratën e tij për moslejimin që dikush ta trajtojë “nga lart-poshtë” në çështjet vendimmarrëse.

