Kontrolle në burgun e Malandrinos: Policia greke gjen thikë dhe çelësa në qelinë e një të dënuari shqiptar

GREQI – Oficerët e Drejtorisë për Luftimin e Krimit të Organizuar në Greqi kanë zhvilluar kontrolle të befasishme në burgun e Malandrinos, ku gjatë një bastisjeje në qelinë e një të dënuari shqiptar janë gjetur sende të paligjshme.
Sipas informacioneve nga mediat greke, policia kishte marrë të dhëna paraprake se i burgosuri zotëronte objekte të ndaluara brenda qelisë së tij. Kur efektivët tentuan të hynin për kontroll, ata hasën vështirësi pasi dera e qelisë ishte bllokuar nga brenda me një copë druri.
Pas ndërhyrjes, policia arriti të hapte qelinë dhe të kryente kontrollin, gjatë të cilit u gjet një thikë me këllëf të zi, si dhe disa çelësa.
Burimet bëjnë me dije se gjatë operacionit në burgun e Malandrinos u kryen gjithsej 16 kontrolle në qeli, në kuadër të masave për forcimin e sigurisë dhe parandalimin e aktiviteteve të paligjshme brenda institucionit penitenciar.
