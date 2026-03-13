Ish deputeti i njohur i Elbasanit, caktohet drejtues politik i PD-së në Vlorë!

Në prag të përfundimit të procesit të zgjedhjeve të reja në degët e Partia Demokratike e Shqipërisë në të gjithë vendin, kryetari i saj Sali Berisha duket se ka gati platformën e re për emërimin e drejtuesve politikë në qarqe, një hap që synon riorganizimin dhe fuqizimin e opozitës në nivel kombëtar.
Pas vendimit të mëparshëm për të caktuar Luçiano Boçi drejtues politik në qarkun e Shkodrës, tashmë ish-deputeti i njohur i Elbasanit, Aurel Bylykbashi është caktuar drejtues politik në qarkun e Vlorës.
Edhe pse karriera e tij politike gjatë më shumë se tre dekadave të pluralizmit është ndërtuar kryesisht në Elbasan, Berisha duket se e konsideron përvojën e Bylykbashit të vlefshme për të forcuar strukturat e së djathtës në qarqe të tjera strategjike, përfshirë edhe Vlorën.
Ndërkohë, në kuadër të procesit të riorganizimit të strukturave të partisë, Partia Demokratike e Shqipërisë Dega Vlorë ka njoftuar zhvillimin e zgjedhjeve për kryetarin e degës.
Sipas njoftimit zyrtar, më 15 mars 2026, nga ora 08:00 deri në 18:00, anëtarët e PD në Vlorë do t’i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur drejtuesin e ri të degës.
