E trishtë/ Ndërron jetë në Spitalin e Traumës 20-vjeçari i aksidentuar në aksin Rrile–Shënkoll

Një 20-vjeçar ka ndërruar jetë në spital, pas plagëve të rënda të marra nga një aksident rrugor i ndodhur disa ditë më parë në aksin Rrile–Shënkoll.
Viktima është Kristjan Kola, nga fshati Tale, në Lezhë. I riu ishte aksidentuar më 6 mars, ndërsa pas disa ditësh në gjendje të rëndë shëndetësore nuk arriti t’u mbijetojë plagëve.
Pas aksidentit, ai u transportua për ndihmë mjekësore në Spitali Universitar i Traumës në Tiranë, ku ndërroi jetë.
Sipas të dhënave paraprake, automjeti me të cilin udhëtonte 20-vjeçari u përplas fillimisht me një automjet tjetër dhe më pas doli nga rruga, duke u përplasur me një shtyllë ndriçimi.
Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, i riu nuk mundi të mbijetojë për shkak të plagëve të rënda të marra nga aksidenti.
