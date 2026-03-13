Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tiranë/ Kapet me armë zjarri të fshehur në makinë, arrestohet nga “Shqiponjat” një 41-vjeçar
Transmetuar më 13-03-2026, 09:26

Një 41-vjeçar është arrestuar nga shërbimet e Policia e Shtetit në Tiranë, pasi u kap duke qarkulluar me armë zjarri të fshehur në automjet.

Operacioni u realizua nga efektivët e forcës operacionale “Shqiponja”, të cilët ndaluan automjetin për kontroll në rrugën “Selitë e Vogël” në Tiranë.

Gjatë kontrollit të automjetit, policia gjeti një pistoletë me krehër dhe fishekë, e cila ishte fshehur në një hapësirë të improvizuar pranë dorezës së derës së makinës.

Personi i arrestuar është identifikuar me inicialet L. Sh., banues në Tiranë.

Arma e zjarrit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokuroria e Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore.

