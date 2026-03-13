Tentuan të trafikonin armë zjarri dhe një automjet të vjedhur, arrestohen dy shtetas nga Kosova në Morinë

Dy shtetas nga Kosova janë arrestuar nga policia në pikën kufitare të Morinës, pasi dyshohet se tentuan të futnin në Shqipëri një armë zjarri dhe një automjet të vjedhur në Gjermani.
Në pranga kanë rënë Muhamet Pira, 38 vjeç, dhe Halit Asllani, 34 vjeç, të dy banues në Prishtinë. Operacioni u zhvillua nga shërbimet e Policia e Shtetit në Pika Kufitare Morinë, në kuadër të operacionit të koduar “JAD 1”. Automjeti i vjedhur dhe arma e zjarrit
Sipas policisë, në hyrje të Republika e Shqipërisë është paraqitur shtetasi M.P., i cili drejtonte një automjet tip Volkswagen Touareg, me të cilin tërhiqte një rimorkio ku transportohej një automjet tip BMW.
Nga verifikimet rezultoi se automjeti BMW ishte i vjedhur në Gjermani. Gjatë kontrollit të detajuar në këtë automjet u gjet edhe një armë zjarri (pistoletë) me municion luftarak, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.
Arrestohet edhe porositësi i dyshuar
Në vijim të hetimeve, policia arriti të identifikojë dhe të arrestojë edhe shtetasin për llogari të të cilit dyshohet se kryheshin këto veprimtari kriminale, H.A., 34 vjeç.
Gjatë operacionit u sekuestruan:
arma e zjarrit (pistoletë) me municion,
automjeti tip BMW i dyshuar i vjedhur,
automjeti me të cilin transportohej, së bashku me rimorkion.
Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria e Kukësit për veprime të mëtejshme hetimore.
