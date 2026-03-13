Rrëzohet në Irak një avion furnizimi me karburant i SHBA, në bord ndodheshin 5 ushtarakë

Një avion ushtarak amerikan i tipit Boeing KC-135 Stratotanker është rrëzuar në pjesën perëndimore të Irak, sipas njoftimeve zyrtare nga autoritetet amerikane.
Komanda Qendrore e SHBA-ve, United States Central Command, bëri të ditur se avioni përdorej për furnizimin me karburant të avionëve të tjerë në ajër. Në momentin e incidentit në bord ndodheshin pesë ushtarakë amerikanë.
Sipas të dhënave paraprake, autoritetet ushtarake amerikane theksojnë se rrëzimi i avionit nuk ka lidhje me zjarr armik apo sulme nga forca të tjera në rajon.
Ndërkohë, ekipet ushtarake kanë nisur operacionet e kërkim-shpëtimit për të gjetur personelin që ndodhej në avion dhe për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes.
Hetimet për shkaqet e rrëzimit të avionit vijojnë.
