Izraeli: Irani po lëshon një seri të re raketash, një avion amerikan rrëzohet në Irak

Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) njoftuan se po punojnë për të neutralizuar një valë të re raketash të lëshuara nga Irani drejt territorit izraelit.
Sipas ushtrisë izraelite, paralajmërime janë dërguar në telefonat celularë në zonat e prekura dhe qytetarët janë këshilluar të qëndrojnë në strehime të sigurta deri në një njoftim tjetër. Mesazhi u publikua në kanalin zyrtar të IDF në Telegram, citon noa.al.
SHBA godet Iranin me sulme intensive ndërsa lufta rrit çmimet e naftës
Disa nga zhvillimet kryesore që po ndiqen:
Lideri suprem i Iranit, Ajatollah Mojtaba Khamenei, publikoi deklaratën e tij të parë lidhur me luftën, duke thënë se Irani duhet të përdorë si presion mundësinë e mbylljes së ngushticës së Hormuzit dhe se sulmet ndaj vendeve arabe të Gjirit do të vazhdojnë. Khamenei nuk u shfaq në kamera; një ambasador iranian tha se ai ishte plagosur në sulmet e para të luftës.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli po “krijon kushtet optimale” për rrëzimin e qeverisë iraniane. Ai u tha qytetarëve iranianë se sulmet ajrore kanë për qëllim “t’u japin hapësirë për të dalë në rrugë”.
Një avion ushtarak amerikan për furnizim me karburant është rrëzuar në Irak dhe operacionet e shpëtimit janë në zhvillim. Komanda Qendrore e SHBA tha të enjten se avioni tip KC-135 ishte pjesë e operacionit kundër Iranit, por rrëzimi nuk ishte shkaktuar nga sulm armik apo zjarr miqësor.
Frika për ndikimin e luftës në ekonomi ka shtyrë çmimet e naftës përsëri mbi 100 dollarë për fuçi. Nafta Brent arriti deri në 101.59 dollarë, ndërsa bursat në mbarë botën ranë të enjten, me indeksin S&P 500 që humbi rreth 1.5 për qind.
Çfarë duhet të dini deri tani
Këto janë zhvillimet më të fundit nga raportimi i vazhdueshëm për luftën mes SHBA-Izraelit dhe Iranit.
Ushtria amerikane konfirmoi se një avion për furnizim me karburant u rrëzua në Irakun perëndimor pas një incidenti që përfshinte dy avionë. Komanda Qendrore e SHBA tha se incidenti ndodhi në hapësirë ajrore miqësore gjatë operacionit “Epic Fury” dhe nuk ishte rezultat i zjarrit armik apo miqësor. Operacionet e shpëtimit vazhdojnë.
Presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi se një ushtar francez është vrarë gjatë një sulmi me dron në rajonin Erbil të Irakut dhe disa të tjerë janë plagosur. Kjo është viktima e parë nga forcat franceze që nga fillimi i luftës.
Izraeli tha se ka filluar një valë të gjerë sulmesh që synojnë infrastrukturën në Teheran, kryeqytetin e Iranit. Para kësaj, ushtria izraelite kishte kryer gjithashtu sulme të tjera ndaj Hezbollahut në jug të Libanit dhe në Bejrut.
Më herët, lideri i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, deklaroi në një mesazh të lexuar në televizionin shtetëror se Irani do të vazhdojë të bllokojë ngushticën e Hormuzit. Ai ende nuk është shfaqur publikisht që nga sulmi ku u vra babai i tij, Ajatollah Ali Khamenei, dhe ka spekulime për gjendjen e tij shëndetësore.
Lideri i ri iranian sugjeroi gjithashtu se Irani do të vazhdojë të godasë bazat amerikane në vendet fqinje. Ndërkohë, sekretari britanik i Mbrojtjes John Healey tha se Mbretëria e Bashkuar rrëzoi dy dronë gjatë natës nga një bazë ushtarake në Irak. /noa.al me të dhëna nga AP dhe BBC
