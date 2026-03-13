Të shtëna me armë zjarri në Sarandë, policia gjen tre gëzhoja në vendngjarje

Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar mbrëmjen e djeshme në qytetin e Sarandës. Nga informacionet paraprake bëhet e ditur se nuk ka persona të lënduar.
Ngjarja ka ndodhur në Lagjen nr. 1 të qytetit, ku banorët kanë raportuar për të shtëna me armë zjarri. Pas njoftimit, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë, të cilat gjatë kontrollit kanë gjetur tre gëzhoja.
Sipas dyshimeve të para, arma mund të jetë shkrepur në ajër. Megjithatë, rrethanat e plota të incidentit mbeten ende të paqarta.
Policia dhe grupi hetimor po vijojnë punën për identifikimin e personit ose personave të përfshirë, si dhe për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
