Parashikimi i motit për sot, 13 mars 2026

Për ditën sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht i qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime e alternime vranësirash deri mesatare.
Reshjet lokale të shiut priten të bëhen prezente në orët e mesditës deri pasdites përgjatë relieveve malore në lindje dhe juglindje të territorit.
Era do të fryjë me drejtim juglindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 5 m/s.
Pritet të ketë valëzim në detet Adriatik dhe Jon i forces 2-4 ballë.
