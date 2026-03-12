Funksioni i udhëheqësit suprem në Iran

Sistemi politik i Iranit është një kombinim i teokracisë dhe elementeve demokratike, ku udhëheqësi suprem mbetet figura më e fuqishme dhe me autoritet të pakufizuar. Pas Revolucionit Islamik të vitit 1979, roli i udhëheqësit suprem u krijua për të garantuar kontrollin mbi drejtimin fetar dhe politik të vendit.
Autoriteti dhe kompetencat kryesore
Udhëheqësi suprem ka një gamë të gjerë pushteti:
Ruajt integritetin dhe vlerat e Revolucionit Islamik.
Përcakton linjat kryesore të politikës dhe mbikëqyr zbatimin e vendimeve të qeverisë.
Komandon forcat e armatosura dhe ka autoritet mbi vendime për luftë dhe paqe.
Emëron zyrtarë kyç, duke përfshirë krerët e gjyqësorit, medias shtetërore, ushtrisë dhe pjesë të Këshillit të Gardës.
Këta zyrtarë, përveçse menaxhojnë institucionet, ndikojnë në vlerësimin e kandidatëve për poste të zgjedhura.
Procesi i emërimit
Udhëheqësi suprem zgjidhet nga Asambleja e Ekspertëve, një trup prej 88 klerikësh të zgjedhur nga qytetarët iranianë. Asambleja ka kompetencën të mbikëqyrë dhe, në teori, të shkarkojë udhëheqësin suprem, megjithëse kjo nuk ka ndodhur kurrë. Kandidatët për këtë post verifikohen nga Këshilli i Gardës, anëtarët e të cilit emërohen pjesërisht nga udhëheqësi suprem, duke krijuar një rreth kontrolli të vetë-përsëritur.
Roli i presidentit
Presidenti merret me çështjet e përditshme të qeverisjes dhe përfaqëson Iranin në arenën ndërkombëtare. Ai zgjidhet nga votuesit në zgjedhje të drejtpërdrejta, por mbetet nën ndikimin e fuqishëm të udhëheqësit suprem, veçanërisht përmes Këshillit të Gardës, i cili ka të drejtën të rrëzojë kandidatët dhe ka ndërhyrë në zgjedhje për të favorizuar profilin politik që i përshtatet linjave kryesore të qeverisë.
Në thelb, udhëheqësi suprem është autoriteti më i lartë në Iran, duke kontrolluar çdo aspekt politik, ushtarak dhe fetar, ndërsa presidenti dhe institucionet e zgjedhura veprojnë brenda kornizës së këtij pushteti.
