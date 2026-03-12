‘Shtriga’ e skllavërisë moderne në Britani dënohet me burg për mbajtjen në robëri të një vajze për 25 vite

GLoucestershire, Britani e Madhe – Amanda Wixon, 56 vjeç, e njohur si “Shtriga” për veprimet e saj, është shpallur fajtore nga Gjykata e Kurorës në Gloucester për mbajtjen e një skllaveje moderne në shtëpinë e saj për 25 vite. Viktima, e identifikuar në media me inicialin “K”, u detyrua të punonte pa pagesë dhe të kujdesej për 10 fëmijët dhe kafshët shtëpiake të Wixon që nga mosha 14-vjeçare.
Gjatë periudhës së burgosjes së saj të fshehtë, “K” ushqehej vetëm një herë në ditë dhe u ndalohej përdorimi i ushqimit bazik apo të pajisjeve shtëpiake. Ajo u rrah shpesh, duke pësuar dëmtime të rënda, përfshirë humbjen e disa dhëmbëve dhe mavijosje në trup. E vetmja herë që dilte nga shtëpia ishte për vizita mjekësore ose raste të rralla.
Ngjarja u zbulua në mars të vitit 2021, kur një anëtar i familjes së viktimës kontaktuar policinë, duke raportuar situatën e rëndë. Gjatë bastisjes, autoritetet gjetën “K” të kequshqyer dhe të traumatizuar. Që atëherë, ajo ka jetuar me familje kujdestare dhe ka ndjekur mësimet në një kolegj lokal, duke rifituar shëndetin dhe normalitetin në jetën e saj.
Në janar, Wixon u shpall fajtore për një seri veprash penale, përfshirë ndalim të paligjshëm, punë të detyruar, sulm dhe shkaktim të lëndimeve trupore. Sot, gjykata ka vendosur dënimin me burg. Prokurori Sam Jones theksoi: “Ajo që i ndodhi K-së ende kontrollon një pjesë të madhe të jetës së saj dhe ajo do të jetojë me pasojat e traumës së saj për pjesën tjetër të jetës.”
Detektiva Emma Jackson tha se pas shpëtimit, “K” po jeton një jetë të shëndetshme dhe po lulëzon, duke marrë pjesë në aktivitete të përditshme dhe duke ndjekur arsimin e saj me sukses. Dënimi i Wixon pritet të ekzekutohet muajin tjetër.
