Një burrë ka humbur jetën në Tiranë nga zjarri në shtëpi

Një zjarr ka përfshirë katin e parë të një banese në rrugën Ali Demi në Tiranë ku banonte shtetasi Th. Ll. Si pasojë, 72-vjeçari dyshohet se ka humbur jetën.
Tiranë/Informacion paraprak
Rreth orës 21:20, në rrugën “Ali Demi”, në katin e parë të banesës së shtetasit Th. Ll, 72 vjeç, ka rënë zjarr. Si pasojë ka humbur jetën 72-vjeçari.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit dhe sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.
