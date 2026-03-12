Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Një burrë ka humbur jetën në Tiranë nga zjarri në shtëpi
Transmetuar më 12-03-2026, 22:28

Një zjarr ka përfshirë katin e parë të një banese në rrugën Ali Demi në Tiranë ku banonte shtetasi Th. Ll. Si pasojë,  72-vjeçari dyshohet se ka humbur jetën.

Tiranë/Informacion paraprak

Rreth orës 21:20, në rrugën “Ali Demi”, në katin e parë të banesës së shtetasit Th. Ll, 72 vjeç, ka rënë zjarr. Si pasojë ka humbur jetën 72-vjeçari.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit dhe sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.

