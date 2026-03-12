Xheneta reagon pas arrestimit të Gjestit: Ka kaluar situata të vështira!

TIRANË – Pas incidentit në zyrat e Onima, ku reperi Gjesti u shoqërua nga policia për shkak të një përplasjeje me stafin e kompanisë, ka reaguar edhe Xheneta Fetahu. Reperi, fitues i Big Brother VIP Albania, mbetet në paraburgim, ndërsa nesër në orën 09:30 do të mbahet seanca gjyqësore për vendosjen e masës së sigurisë ndaj tij.
Përmes një postimi në rrjetin social Instagram, Xheneta ka kërkuar më shumë mirëkuptim nga publiku, duke theksuar se nuk po justifikon sjelljet e gabuara, por se presioni i gjatë dhe grumbullimi i padrejtësive mund të çojnë në reagime të papritura.
“Është më e lehtë të flasësh nga jashtë, por shumë më e vështirë të kuptosh se çfarë e shtyn një person deri në atë pikë”, shkruan ajo, duke nënvizuar rëndësinë e reflektimit para gjykimit publik.
Ngjarja ndodhi një ditë më parë pas një debati mes Gjestit dhe drejtuesve të kompanisë për çështje të kontratës, që eskaloi deri në dëmtimin e pajisjeve të zyrës. Xheneta përfundon mesazhin e saj me një thirrje për qetësim: “Ndonjëherë zgjidhja më e mençur është të qetësosh situatën para se të bëhet më keq.”
Reagimi i saj ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve, duke rikujtuar rëndësinë e mirëkuptimit dhe të mos nxitohet me gjykim publik.
