Ish-kryeministri indian shpëton nga një atentat gjatë një dasme. Video
Transmetuar më 12-03-2026, 22:14

JAMMU, Indi – Farooq Abdullah, ish-kryeministri tre herë i Jammu dhe Kashmiri dhe president i Konferenca Kombëtare e Indisë, ka shpëtuar nga një atentat gjatë një dasme në qytetin Jammu.

Policia identifikoi të dyshuarin si Kamal Singh Jamëal, i cili u arrestua menjëherë në vendngjarje. Sipas mediave lokale, ai deklaroi se kishte pritur 20 vjet për këtë moment dhe nuk shfaqi pendesë për veprimin e tij.

Gjatë sulmit, Abdullah ishte i shoqëruar nga Surinder Kumar Chudari dhe këshilltari Nasir Sogami, të cilët raportuan se askush nuk u lëndua. Policia vijon hetimet për të përcaktuar motivet e autorit, i cili dyshohet të ketë pasur një arsye personale për sulmin.

Ngjarja ka shqetësuar autoritetet lokale dhe ka vënë në dukje rëndësinë e sigurisë për figurat politike të larta në rajon.

