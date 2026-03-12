Ish-kryeministri indian shpëton nga një atentat gjatë një dasme. Video

JAMMU, Indi – Farooq Abdullah, ish-kryeministri tre herë i Jammu dhe Kashmiri dhe president i Konferenca Kombëtare e Indisë, ka shpëtuar nga një atentat gjatë një dasme në qytetin Jammu.
Policia identifikoi të dyshuarin si Kamal Singh Jamëal, i cili u arrestua menjëherë në vendngjarje. Sipas mediave lokale, ai deklaroi se kishte pritur 20 vjet për këtë moment dhe nuk shfaqi pendesë për veprimin e tij.
Gjatë sulmit, Abdullah ishte i shoqëruar nga Surinder Kumar Chudari dhe këshilltari Nasir Sogami, të cilët raportuan se askush nuk u lëndua. Policia vijon hetimet për të përcaktuar motivet e autorit, i cili dyshohet të ketë pasur një arsye personale për sulmin.
Ngjarja ka shqetësuar autoritetet lokale dhe ka vënë në dukje rëndësinë e sigurisë për figurat politike të larta në rajon.
#WATCH | Jammu, J&K: An incident of firing occurred at a function where JKNC chief Farooq Abdullah and Deputy CM Surinder Choudhary were present. One person has been arrested. No injuries have been reported.CCTV visuals showing the moment when the incident took place. pic.twitter.com/pnoD3f9fRJ— ANI (@ANI) March 11, 2026
