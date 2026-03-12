Zjarr në një pallat në zonën e ‘Ali Demit’ në Tiranë, ndërhyjnë zjarrfikëset

TIRANË – Një zjarr i përmasave të konsiderueshme ka rënë mbrëmjen e së enjtes në një pallat në zonën e Ali Demi, duke shkaktuar panik te banorët e ndërtesës dhe të zonës përreth.
Sipas informacioneve paraprake, flakët kanë përfshirë katin e parë të pallatit, ndërsa rrethanat e shpërthimit të zjarrit mbeten ende të paqarta.
Banorët kanë njoftuar menjëherë shërbimet e emergjencës, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur forcat e Policia e Shtetit dhe ekipet e Shërbimi Zjarrfikës, të cilat kanë ndërhyrë për izolimin dhe shuarjen e flakëve.
Deri më tani nuk ka informacion zyrtar nëse ka persona të lënduar. Autoritetet po punojnë për neutralizimin e plotë të zjarrit dhe për zbardhjen e shkaqeve që çuan në shpërthimin e tij.
