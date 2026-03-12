Irani kërcënon: Do t’i vëmë flakën infrastrukturës së naftës dhe gazit të rajonit nëse sulmohen objektet energjetike

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit paralajmëroi sot se do t’i vërë flakën naftës dhe gazit të rajonit nëse sulmohen infrastruktura dhe portet energjetike të Iranit.
“Ne i paralajmërojmë qeverisë agresore dhe të gjithë aleatëve të saj se sulmi më i vogël ndaj infrastrukturës energjetike dhe porteve të Iranit do të pasohet nga përgjigja jonë shkatërruese dhe shkatërruese”, tha IRGC në një deklaratë.
“Në rast të një agresioni të tillë, e gjithë infrastruktura e naftës dhe gazit në rajon, në të cilën Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj perëndimorë kanë interesa të forta, do të digjet dhe do të shkatërrohet”, shtoi ajo.
Irani ka qenë duke synuar në mënyrë aktive anijet ndërkombëtare të mallrave në Ngushticën e Hormuzit me raketa dhe dronë, duke ndërprerë tregtinë globale të energjisë.
Që nga fillimi i luftës me Iranin, SHBA-të kanë goditur më shumë se 5,500 objektiva brenda vendit, duke përfshirë mbi 60 anije, sipas Komandës Qendrore të SHBA-së.
