Bonus i majmë për Poloninë nëse mposht Shqipërinë në ‘play-off’ për Botërorin

TIRANË – Përfaqësuesja e Polonia do të përballet me Shqipëria më 26 mars në gjysmëfinalen e fazës “play-off” për një vend në Kupa e Botës FIFA, një ndeshje që konsiderohet vendimtare për të dy kombëtaret.
Në prag të këtij takimi, Federata Polake e Futbollit ka vendosur të motivojë skuadrën duke premtuar një bonus të konsiderueshëm financiar në rast kualifikimi për në Botëror.
Sipas raportimit të gazetarit polak Mateusz Ligęza për Radio ZET, futbollistët e Polonisë mund të përfitojnë rreth 4.2 milionë dollarë nëse arrijnë të sigurojnë pjesëmarrjen në turne. Kjo shumë përfaqëson afërsisht 40% të fondit total prej 10.5 milionë dollarësh që FIFA u akordon ekipeve pjesëmarrëse në fazën e grupeve të kompeticionit.
Gazetari polak bëri të ditur në një postim në rrjetin social X se një pjesë e konsiderueshme e shpërblimit që federata do të marrë nga FIFA në rast kualifikimi pritet t’u shpërndahet lojtarëve si bonus për arritjen e objektivit.
Nëse Polonia arrin të mposhtë Shqipërinë, ajo do të përballet në finalen e fazës “play-off” me fituesin e ndeshjes mes Ukraina dhe Suedia, për të përcaktuar ekipin që do të sigurojë biletën për në Kupën e Botës.
Ndërkohë, trajneri i përfaqësueses polake, Jan Urban, pritet të shpallë më 20 mars listën e futbollistëve të grumbulluar për sfidën ndaj Shqipërisë.
