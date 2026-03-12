Marta Kos: Vendet ‘kuaj troje’ për BE-në nuk mund të bëhen anëtare!

Komisionerja evropiane për Zgjerimin, Marta Kos, ka deklaruar se vendet që synojnë t’i bashkohen Bashkimi Evropian duhet të plotësojnë standarde të forta demokratike dhe të jenë të afta t’i rezistojnë ndikimeve të jashtme që mund të cenojnë stabilitetin e unionit.
Gjatë një fjalimi në Parlamenti Evropian, Kos u shpreh e prerë se procesi i zgjerimit duhet të garantojë që asnjë vend të mos bëhet pjesë e BE-së nëse rrezikon ta dëmtojë atë nga brenda.
“Nuk ka kuaj troje. Vendet që do të na dëmtonin nga brenda nuk mund të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian. Duhet të jemi absolutisht të sigurt për këtë”, deklaroi ajo.
Sipas saj, shtetet që synojnë anëtarësimin duhet të ndërtojnë institucione të forta demokratike dhe të jenë të përgatitura për të përballuar ndikimet e jashtme, veçanërisht nga Rusia.
“Vendet që i bashkohen BE-së duhet të kenë demokraci të forta, të afta t’i rezistojnë ndikimit toksik të Rusisë dhe të të tjerëve”, theksoi komisionerja për Zgjerimin.
Deklarata e Kos vjen në një moment kur çështja e zgjerimit të Bashkimi Evropian dhe përgatitja e vendeve kandidate për anëtarësim mbetet një nga temat kryesore në agjendën politike të unionit.
