12 kongresmenë amerikanë i shkruajnë Marco Rubios: Tërheqja e trupave të SHBA-së nga Kosova rrezikon stabilitetin e Ballkanit

PRISHTINË / UASHINGTON – Dymbëdhjetë anëtarë të Kongresi i Shteteve të Bashkuara i kanë dërguar një letër sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, duke shprehur shqetësim për raportimet se administrata e Donald Trump mund të shqyrtojë tërheqjen e trupave amerikane nga misioni paqeruajtës i NATO në Kosova.
Në letrën e dërguar më 11 mars, kongresmenët paralajmërojnë se një reduktim i parakohshëm i pranisë ushtarake amerikane mund të destabilizojë jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin më të gjerë të Ballkanit Perëndimor, veçanërisht Bosnja dhe Hercegovina.
“Një reduktim i parakohshëm i pranisë amerikane rrezikon të destabilizojë rajonin. Ju bëjmë thirrje të ruani nivelin e forcave amerikane për të mbrojtur interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor”, thuhet në letër.
Ligjvënësit theksojnë se çdo ulje e numrit të trupave amerikane mund të ketë pasoja të rëndësishme për kapacitetet operacionale të misionit paqeruajtës KFOR, duke dobësuar gjithashtu rolin e tij si faktor stabiliteti dhe pengesë politike në rajon.
Në dokument nënvizohet se tensionet mes komuniteteve serbe në veri të Kosovës mbeten të pranishme dhe se mungesa e progresit të dukshëm në dialogun mes Kosova dhe Serbia e bën edhe më të ndjeshme situatën e sigurisë. Sipas tyre, një prani më e vogël amerikane mund të dobësojë presionin diplomatik për rikthimin e palëve në negociata.
Kongresmenët paralajmërojnë gjithashtu për ndikimin e Rusia në rajon. Ata kujtojnë se në prill 2024, komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s në Evropë, Christopher Cavoli, dëshmoi para Kongresit se Moska po nxit tensione etnike për të minuar integritetin territorial të Bosnjë dhe Hercegovinës.
Në këtë kontekst, ligjvënësit kërkojnë sqarime nga Departamenti amerikan i Shtetit mbi vlerësimin e pasojave të mundshme të sigurisë rajonale në rast të një reduktimi të forcave amerikane në Kosovë.
Debati për këtë çështje u rikthye në vëmendje edhe pas një raportimi të revistës Politico, e cila në muajin shkurt, duke cituar diplomatë të NATO-s, raportoi se SHBA-të kanë shfaqur interes për të shqyrtuar gradualisht angazhimin e tyre në misionin e KFOR-it në Kosovë. Sipas raportit, diskutimet janë ende në faza të hershme dhe nuk është marrë ende një vendim konkret.
