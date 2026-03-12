Lufta/ Dubai i boshatosur si kurrë më parë

Dubain nuk e keni parë kurrë kështu. Aeroporte të boshatisura, qendra tregtare pothuajse bosh, më pak makina në rrugë, plazhe pa njerëz dhe restorante të zbrazëta.
Frika nga lufta në Gjirin Persik ka nisur të ndryshojë pamjen e qytetit. Pas tre sulmeve me dronë brenda 24 orësh, shumë turistë janë larguar, ndërsa kompani të mëdha ndërkombëtare po mbyllin zyrat dhe po kthejnë stafin në vendet e tyre.
Gjigantë financiarë si Deloitte, PwC dhe Citibank kanë nisur të largojnë punonjësit. Edhe linja ajrore si KLM, Lufthansa dhe Royal Air Maroc po reduktojnë ose ndërpresin fluturimet.
Sulmet kanë goditur disa pika të qytetit, mes tyre aeroportin, një bazë ushtarake, një hotel, distriktin financiar dhe autostradën Sheikh Zayed.
Autoritetet i quajnë “incidente të vogla”, duke thënë se dëmet janë të kufizuara dhe se çdo gjurmë është pastruar shpejt. Por në qytet perceptimi është tjetër: shumë banorë dhe të huaj po largohen.
Ndërkohë policia ka paralajmëruar banorët që të mos publikojnë video nga sulmet në rrjetet sociale. Disa të huaj janë hetuar dhe madje arrestuar pasi postuan pamje me tym dhe flakë nga goditjet me dronë.
