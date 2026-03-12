Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Akuza për kazino e hashash, Rogerti përplaset me Selin dhe Gimbon
Transmetuar më 12-03-2026, 19:44

TIRANË – Debatet në shtëpinë e spektaklit televiziv Big Brother VIP Albania vazhdojnë të jenë të forta mes banorëve. Në edicionin e pestë të këtij formati, një përplasje verbale ka ndodhur mes banorit Rogert dhe dy konkurrentëve të tjerë, Selin dhe Gimbo.

Debati nisi gjatë një diskutimi për mënyrën se si banorët përcjellin mesazhe për publikun. Selin i kërkoi Rogertit që të japë mesazhe më të forta ose të rikthehet te vetvetja, duke e akuzuar se ka humbur autenticitetin në lojë.

Nga ana tjetër, Gimbo ndërhyri në debat duke deklaruar se edhe nëse Rogerti fiton çmimin e madh, paratë do t’i shpenzojë në kazino. Kjo deklaratë e tensionoi më tej situatën mes banorëve.

Gjatë përplasjes verbale, Rogerti reagoi duke thënë se nuk ka konsumuar kurrë lëndë narkotike, ndërsa i kërkoi llogari Selinit për një gjest që ai e interpretoi si aludim ndaj tij. Selin e mohoi këtë pretendim, duke sqaruar se gjesti ishte i pavullnetshëm.

Debati vijoi me tone të ashpra dhe me akuza të ndërsjella mes banorëve, duke shtuar tensionin në shtëpinë më të ndjekur të spektaklit. Situata mes tyre mbetet e tensionuar, ndërsa pritet të shihet se si do të ndikojë kjo përplasje në dinamikat e lojës.

Pjesë nga debati:

Selin: Ose jep mesazhe të forta, ose ktheu te vetvetja se e ke humbur.

Rogerti: Maskë e vendos kur të dua dhe si të dua.

Gimbo: Edhe nëse fiton, ato lekë në kazino ke për t’i çuar

Selin: Ktheju veseve ose jep mesazhe të forta, mos ofendo dhe denigro familjet e dynjasë, ose jep eksperiencën tënde si mesazh të fortë, ose përdor dorën, të gjitha dhe ktheu te veset e tua.

Rogerti: Pse bëre këtë shenjë?

Selin: Mua krujt hunda

Rogerti: Nuk kam pi një fitil hashash

Selin: Kush të akuzoi për hashash o injorant. E shikon sa ordiner je. E shikon që ti je një rrugaç.

Rogerti: Veset e mia i kam pranuar, i di e gjithë Shqipëria

Selin: Ti ke sjellë temën e lëndëve narkotike

Rogerti: Pse bëre me hundë ashtu?

Selin: O idito mu krujt hunda

Rogerti: Kujdes ça bën Selin. Ti ke dalë blof Selin

Selin: O rrugaç djalë a ke kompetencë për Rogertin

Rogerti: Të kam nxjerrë lojën. Fare. Ta kam thënë 100 herë, me qenë vëllai jot s’të hap derën, ta them prapë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

