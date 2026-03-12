Stuhia e fortë godet Italinë. Breshëri mbulon aeroportin e Romës. Anulohen fluturimet

ROMË, 12 mars 2026 – Një stuhi e fortë e shoqëruar me reshje intensive shiu dhe breshëri ka goditur Italia, duke shkaktuar probleme të shumta në transportin ajror dhe në qarkullimin rrugor në kryeqytet.
Si pasojë e kushteve të vështira atmosferike, mijëra pasagjerë u përballën me vonesa dhe anulime fluturimesh në Aeroporti Ndërkombëtar i Romës Fiumicino, aeroporti kryesor i Roma. Rënia intensive e breshërit mbuloi pistat e aeroportit, duke vështirësuar operimet dhe duke krijuar probleme në menaxhimin e fluturimeve.
Sipas mediave lokale, stuhia përfshiu një pjesë të madhe të zonës së Romës me reshje të rrëmbyeshme dhe të papritura, duke shkaktuar përmbytje në disa lagje dhe ndërprerje të konsiderueshme të trafikut.
Autoritetet meteorologjike kishin paralajmëruar më herët për përkeqësimin e motit dhe kishin lëshuar alarme për rrezik përmbytjesh, duke u bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes.
Today, a violent hailstorm covered the Fiumicino Airport runways in a thick blanket of white hail. 📍 Rome, Italy. pic.twitter.com/FQHbbrrdxk— Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 12, 2026
#BREAKING #ITALY #ITALIA #ROME #ROMA🔴 ITALY :📹 A SEVERE HAILSTORM CAUSED DAMAGE AND LEAKS AT THE CEILING OF FIUMICINO AIRPORT IN ROMEThe storm hit the capital and disrupted operations.#Granizo #Hailstorm #Hail pic.twitter.com/eAyuACtyNF— LW World News (@LW_WorldNews) March 12, 2026
