Stuhia e fortë godet Italinë. Breshëri mbulon aeroportin e Romës. Anulohen fluturimet
Transmetuar më 12-03-2026, 19:27

ROMË, 12 mars 2026 – Një stuhi e fortë e shoqëruar me reshje intensive shiu dhe breshëri ka goditur Italia, duke shkaktuar probleme të shumta në transportin ajror dhe në qarkullimin rrugor në kryeqytet.

Si pasojë e kushteve të vështira atmosferike, mijëra pasagjerë u përballën me vonesa dhe anulime fluturimesh në Aeroporti Ndërkombëtar i Romës Fiumicino, aeroporti kryesor i Roma. Rënia intensive e breshërit mbuloi pistat e aeroportit, duke vështirësuar operimet dhe duke krijuar probleme në menaxhimin e fluturimeve.

Sipas mediave lokale, stuhia përfshiu një pjesë të madhe të zonës së Romës me reshje të rrëmbyeshme dhe të papritura, duke shkaktuar përmbytje në disa lagje dhe ndërprerje të konsiderueshme të trafikut.

Autoritetet meteorologjike kishin paralajmëruar më herët për përkeqësimin e motit dhe kishin lëshuar alarme për rrezik përmbytjesh, duke u bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

