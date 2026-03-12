Rama: Në vitin 2030 do të përkojnë Ramazani dhe Krishtlindja, shpresoj që ky të jetë mandati i fundit jashtë Europës

TIRANË, 12 mars 2026 – Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, deklaroi se shpreson që mandati i tij i katërt në krye të qeverisë të jetë mandati i fundit i një kryeministri shqiptar jashtë familjes evropiane.
Deklarata u bë gjatë fjalës së tij në iftarin e shtruar për besimtarët myslimanë në kuadër të muajit të shenjtë të Ramazani, ku Rama theksoi rëndësinë e kësaj tradite si një moment reflektimi, mirësie dhe solidariteti mes njerëzve.
Sipas tij, iftari përfaqëson një praktikë shpirtërore ku mbizotërojnë mirëkuptimi dhe përkujdesja ndaj njëri-tjetrit. “Iftari është një praktikë mirësie dhe ndrojtjeje, ku ndëshkimi dhe zemërata mbeten jashtë dere dhe përkujdesja vjen shumë afër gjithsecilit,” u shpreh ai.
Kryeministri përmendi gjithashtu një fakt simbolik që lidhet me kalendarin fetar, duke theksuar se për herë të parë pas rreth tri dekadash, në vitin 2030 muaji i Ramazani do të përkojë në të njëjtën periudhë me festën e Krishtlindja.
Në përfundim të fjalës së tij, Rama shprehu mirënjohje për komunitetin mysliman shqiptar dhe theksoi se bashkëjetesa fetare në Shqipëri mbetet një vlerë e rëndësishme e shoqërisë.
Ai theksoi se dëshiron që shqiptarët të jenë shembull i një të vërtete të madhe: që besimi nuk është vijë që ndan njerëzit, por një element që i bashkon, duke nënvizuar se si Islami ashtu edhe krishterimi përcjellin mesazhe paqeje dhe mirëkuptimi.
