Rritet me 6.2% çmimi i mishit në Shqipëri

TIRANË – Çmimet e mishit kanë shënuar rritje të ndjeshme në shumë vende të Evropës gjatë vitit 2025, duke ndikuar drejtpërdrejt në buxhetet e konsumatorëve, në një kohë kur inflacioni i produkteve ushqimore mbetet i lartë në disa tregje.
Sipas të dhënave të fundit, çmimet e mishit të viçit dhe të gjedhit kanë pësuar rritje të konsiderueshme në disa vende të Bashkimi Evropian. Ndër vendet me rritjen më të lartë rezultojnë Holanda me 23%, Kroacia me 22.4% dhe Letonia me 20.8%. Mesatarja e rritjes së çmimeve në vendet e BE-së vlerësohet rreth 10%.
Në krahasim me këto vende, Shqipëria ka shënuar një rritje më të moderuar të çmimeve të mishit të viçit, rreth 6.2%, duke mbetur nën mesataren e BE-së dhe dukshëm më poshtë se vendet me inflacion dyshifror.
Në rajon, Kosova ka regjistruar një rritje më të lartë të çmimeve të mishit të viçit, rreth 14.1% gjatë vitit 2025, ndërsa edhe Maqedonia e Veriut ka shënuar një rritje mbi 12%.
Sa i përket mishit të qengjit dhe dhisë, rritjet kanë qenë disi më të ulëta në disa vende, por gjithsesi të konsiderueshme. Në Kosovë çmimet janë rritur rreth 15.2%, ndërsa në Polonia rreth 13.5%. Në Shqipëri, rritja e çmimeve për këtë kategori ka qenë rreth 4.2%, një nga nivelet më të ulëta në Evropë.
Ekspertët e lidhin këtë trend me faktorë të tillë si kostot e prodhimit, kufizimet në furnizim dhe kërkesa e konsumatorëve në tregjet e ndryshme. Për konsumatorët shqiptarë kjo do të thotë se, ndonëse çmimet e mishit janë rritur, ndikimi ka qenë më i moderuar krahasuar me shumë vende të tjera evropiane.
