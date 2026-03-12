Të shtëna me armë në Universitetin e Virxhinias, plagosen dy persona

Të paktën dy persona kanë mbetur të plagosur pas një incidenti me armë zjarri në kampusin e University of Virginia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku studiojnë rreth 24 mijë studentë.
Sipas autoriteteve lokale, ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit, ndërsa autori i dyshuar i të shtënave është vrarë gjatë incidentit.
Dy personat e plagosur janë transportuar në spital për trajtim mjekësor, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore nuk është bërë ende publike.
Në vendngjarje ndërhynë forcat e rendit, përfshirë policinë e universitetit dhe policinë e Norfolk, si dhe ekipet e emergjencës.
Pas incidentit, drejtuesit e universitetit vendosën të anulojnë të gjitha mësimet dhe aktivitetet në kampusin kryesor për pjesën e mbetur të ditës. Autoritetet u kanë bërë thirrje studentëve dhe stafit të shmangin zonën përreth ndërtesës ku ndodhi ngjarja, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave vijojnë.
