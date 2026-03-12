Zjarri në aeroplanmbajtësen amerikane USS Gerald R. Ford, plagosen dy marinarë

Një zjarr ka shpërthyer në aeroplanmbajtësen amerikane USS Gerald R. Ford, duke shkaktuar plagosjen e dy marinarëve. Lajmi është konfirmuar nga ushtria e Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sipas njoftimit zyrtar, zjarri ka nisur në zonën e lavanderisë së anijes luftarake dhe më pas është vënë nën kontroll nga ekuipazhi. Autoritetet ushtarake sqaruan se incidenti nuk lidhet me konfliktin aktual me Iran.
Dy marinarët e plagosur kanë marrë ndihmë mjekësore për dëmtime të lehta dhe, sipas raportimeve, ndodhen në gjendje të qëndrueshme shëndetësore.
USS Gerald R. Ford është një nga aeroplanmbajtëset më moderne të marinës amerikane dhe shërben si një nga asetet kryesore ushtarake të flotës së SHBA-së. Autoritetet pritet të kryejnë hetime për të përcaktuar shkaqet e sakta të incidentit.
