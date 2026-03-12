Ylli Manjani: Jalla reaguan ambasadat! Kush i pyeti?’

Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani ka reaguar pas deklaratave të ambasadave të huaja lidhur me vendimin e Kuvendi i Shqipërisë për të mos miratuar kërkesën e Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku.
Në një reagim publik, Manjani e cilësoi të pakuptueshme ndërhyrjen e ambasadave në këtë çështje, duke theksuar se sipas tij ka probleme shumë më thelbësore që lidhen me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimi Evropian.
“Për anëtarësimin në BE, Shqipëria ka mosplotësime kushtesh shumë më thelbësore sesa imuniteti nga arrestimi i Belinda Ballukut”, u shpreh ai.
Manjani ironizoi gjithashtu reagimet diplomatike duke thënë: “Jalla, reaguan ambasadat! E ç’a pastaj? Kush ua kërkoi mendimin që duhet ta jepnin?”.
Sipas tij, qeveria shqiptare duhet të vendosë kufij më të qartë në raport me reagimet publike të përfaqësive diplomatike për çështje të brendshme politike dhe gjyqësore në vend.
Në argumentimin e tij, Manjani solli si shembull edhe një rast në Çeki, ku sipas tij parlamenti nuk i hoqi imunitetin kryeministrit të vendit pavarësisht akuzave për mashtrim me fonde të BE-së, ndërsa ambasadat nuk kanë reaguar publikisht për këtë çështje.
