16 kandidatë në garë për Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, dy prej tyre gra

Ministria e Brendshme e Shqipërisë ka publikuar listën zyrtare të kandidatëve që kanë aplikuar për postin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policia e Shtetit.
Sipas njoftimit zyrtar, në garë janë gjithsej 16 kandidatë, mes të cilëve edhe dy gra. Kandidatët, sipas rendit alfabetik, janë:
Afrim Tafa
Alfred Çepe
Arjanit Arapi
Ejona Gurbardhi
Elidon Çela
Gentian Berberi
Gentjan Shehaj
Idajet Faskaj
Lorenc Panganika
Neritan Nallbati
Pëllumb Seferi
Rebani Jaupi
Saimir Boshnjaku
Skënder Hita
Suela Sulkaj
Tonin Vocaj
Procesi i përzgjedhjes zhvillohet në bazë të ligjit nr. 82/2024 “Për Policinë e Shtetit” dhe udhëzimit përkatës të ministrit të Brendshëm. Kandidatët duhet të plotësojnë disa kritere, mes tyre të kenë shtetësi shqiptare, të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë dhe të kenë gradë në rolin e mesëm drejtues në polici.
Pas dorëzimit të dokumentacionit, një komision i posaçëm do të kryejë verifikimin e kushteve ligjore dhe më pas do të zhvillojë seanca dëgjimore me kandidatët. Në përfundim të këtij procesi, komisioni do t’i paraqesë ministrit të Brendshëm renditjen përfundimtare të kandidatëve, mbi bazën e së cilës do të merret vendimi për emërimin e drejtorit të ri të Policisë së Shtetit.
