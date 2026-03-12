Ndeshjet e sotme, në Europa League dhe Conference League

ZVICER – Aksioni evropian i futbollit të së enjtes është plot emocione, ndërsa nisin ndeshjet e para të raundit të 16-tave. Real Betis e fillon fushatën e tyre në Europa League me një vizitë në stadiumin olimpik në Athinë për t’u përballur me Panathinaikosin e Rafa Benítez.
Skuadra e Pellegrinit konsiderohet favorite, por është dobësuar nga mungesat e Iscos dhe Lo Celso. Ndërkohë, Celta Vigo përjeton një natë historike në Balaídos, teksa pret Lyonin në përvjetorin e dytë të Claudio Giráldez si trajner i Celta, duke synuar të ndalojë Endrick të Real Madridit.
Në Ligën e Konferencës, vëmendja spanjole bie mbi Rayo Vallecano, e cila udhëton për në Turqi për t’u përballur me Samsunsporin luftarak. Ekipi i Íñigo Pérez kërkon të imitojë triumfet e kaluara dhe të arrijë një rezultat pozitiv që do t’i lejonte të siguronte ndeshjen në Vallecas, megjithëse do të duhet ta mbajnë nën vëzhgim Mouandilmadjin, golashënuesin më të mirë aktual në turne.
Kjo ndeshje është vendimtare për klubet spanjolle, të cilat synojnë të pozicionohen midis tetë më të mirave në garat e tyre përkatëse kontinentale.
Ndeshjet e sotme të Europa League
Ndeshjet e Ligës së Konferencës për sot
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd