‘Finalissima’ zhvendoset në Bernabéu, Spanjë–Argjentinë do të luhet në Madrid
Transmetuar më 12-03-2026, 14:37

Ndeshja e Finalissima midis Spanjës dhe Argjentinës, e cila ishte planifikuar të zhvillohej në Doha më 27 mars, do të luhet në Santiago Bernabéu për shkak të tensioneve në Lindjen e Mesme dhe disa detajeve të vogla organizative.

Sipas mediave spanjolle, ndeshja fillimisht ishte parashikuar në stadiumin Losail, por pamundësitë për zhvillimin atje, përfshirë konfliktin e vazhdueshëm me Iran, detyruan zhvendosjen e saj në Evropë.

Argjentina fillimisht nuk e pranonte Madridin si vend për shkak se Spanja do të ishte skuadra vendase, por shumica e stadiumeve kryesore ishin të rezervuara për ndeshje të tjera ndërkombëtare atë fundjavë. Në fund, u vendos Bernabéu, ku Argjentina do të luajë për herë të parë në dy vjet; ndeshja e fundit atje ishte kundër Brazilit në mars 2024, e cila përfundoi 3-3.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

