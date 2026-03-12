Reagon edhe KE pas vendimit për Ballukun: Lufta kundër korrupsionit vendimtare për anëtarësimin në BE

Komisioni Europian ka reaguar pas vendimit të Kuvendi i Shqipërisë për të rrëzuar kërkesën e Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku.
Në deklaratën e saj, KE thekson se angazhimi ndaj sundimit të ligjit dhe lufta kundër korrupsionit janë me rëndësi të madhe për procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimi Evropian.
Komisioni nënvizon gjithashtu rëndësinë e krijimit të kushteve që SPAK të kryejë detyrën e saj në mënyrë efektive, duke e lidhur këtë drejtpërdrejt me progresin e Shqipërisë drejt integrimit evropian.
“BE e ka ndjekur rezultatin e votimit të sotëm në Parlamentin e Shqipërisë. Sigurimi i një mjedisi të favorshëm që SPAK të kryejë në mënyrë efektive punën e tij është thelbësor për të mbështetur në mënyrë të besueshme progresin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE”, thuhet në reagimin e Komisionit Europian.
