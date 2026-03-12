Ngërçi politik në Kosovë: Pse u prishën raportet mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit

Raportet mes Vjosa Osmani dhe Albin Kurti janë përkeqësuar dukshëm, duke krijuar një ngërç politik në Kosovë. Edhe pse prej javësh përflitej se Osmani nuk gëzonte mbështetjen e Kurtit për një mandat të dytë, marrëdhënia e tyre në publik dukej e qëndrueshme.
Së fundmi, tensioni u intensifikua kur Lëvizja Vetëvendosje (LVV), partia e Kurtit, prezantoi dy kandidatë të rinj për president më 5 mars. Dita pasues, Osmani shpalli dekret për shpërndarjen e Kuvendi i Kosovës. Për shkak të mungesës së kuorumit, nuk u zgjodh presidenti i ri, ndërsa LVV-ja e quajti dekretin jokushtetues dhe e çoi çështjen në Gjykatën Kushtetuese, duke bllokuar funksionimin e Kuvendit deri më 31 mars.
Shkak i tensionit: Marrëdhëniet me SHBA-në
Njohësit e politikës vënë në dukje se një nga shkaqet e prishjes së marrëdhënieve mes dy liderëve lidhet me raportet e Osmanit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Osmani ka zhvilluar takime të shpeshta me zyrtarë të administratës amerikane, ndërsa Kurti ka tensionuar marrëdhëniet me Uashingtonin në disa raste.
Analisti Agon Maliqi tha për REL se Kurti mund të shohë partneritetin e Osmanit me SHBA-në si mungesë besnikërie, duke ndikuar kështu në moskoordinimin institucional. Një shembull i qartë është udhëtimi i Osmanit në Davos më 22 janar për themelimin e Bordit të Paqes, ku stafi i saj nuk arriti të komunikonte paraprakisht me Qeverinë e Kurtit.
Efekti politik i Osmanit
Maliqi dhe ekspertë të tjerë shohin se “efekti Osmani” ka ndikuar edhe në rritjen e përqindjes së votave për LVV-në në vitet e fundit. Presidentja, sipas tij, ka përdorur Presidencën për të ndihmuar LVV-në dhe Kurtin në fitore zgjedhore, duke krijuar një kapital politik që mund të jetë burim tensioni në të ardhmen. Pasojat dhe zgjedhjet e parakohshme
Ngërçi politik duket i pashmangshëm dhe zgjedhjet e parakohshme pritet të mbahen sivjet, ndërsa dilema kryesore mbetet data e saktë e organizimit të tyre. Marrëdhënia e prishur mes Osmani dhe Kurtit është tashmë një element vendimtar që do të ndikojë në formimin e institucioneve dhe stabilitetin politik të Kosovës në muajt e ardhshëm.REL
