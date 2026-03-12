Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama reagon pas votimit për Ballukun: Shumë dakord me ambasadat e Gjermanisë dhe Britanisë, por Shqipëria nuk ka plan B’!
Transmetuar më 12-03-2026, 13:31

Tiranë- Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas debatit politik të krijuar pas vendimit të Kuvendi i Shqipërisë për të rrëzuar kërkesën e Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku.

Në një reagim publik, Rama përshëndeti deklaratat e Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri dhe Ambasada e Gjermanisë në Shqipëri, duke theksuar se është plotësisht dakord me parimet e shprehura prej tyre për luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e shtetit të së drejtës.

Megjithatë, ai theksoi se vendimi i parlamentit për të mos miratuar kërkesën për arrestimin e një deputeteje është marrë në përputhje me normat kushtetuese dhe ligjore.

Sipas Ramës, shumica qeverisëse mbetet e përqendruar në objektivin strategjik të integrimit të Shqipërisë në Bashkimi Evropian deri në vitin 2030 dhe se reformat në sistemin e drejtësisë nuk do të kthehen pas.

“Reforma në drejtësi nuk kthehet mbrapa, pavarësia e gjyqësorit nuk preket dhe mbështetja për SPAK-un mbetet e palëkundur”, u shpreh ai.

Kryeministri shtoi gjithashtu se Balluku nuk akuzohet për korrupsion dhe se hetimi duhet të vazhdojë pa ndërhyrje politike apo presione nga faktorë jashtë sistemit të drejtësisë.

Sipas tij, vendimi i parlamentit ishte një proces normal institucional, duke argumentuar se në demokracitë evropiane kërkesat e prokurorisë për masa ekstreme ndaj deputetëve kalojnë përmes një procesi serioz parlamentar dhe nuk miratohen automatikisht.

Rama përfundoi reagimin duke theksuar se vendi duhet të vijojë rrugën drejt integrimit evropian, duke deklaruar se “Shqipëria nuk ka plan B”.

