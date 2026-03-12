Irani dhe Izraeli përshkallëzojnë sulmet, raketa dhe dronë drejt objektivave ushtarake

Tensionet mes Irani dhe Izraeli janë përshkallëzuar sërish, pasi të dy vendet kanë ndërmarrë sulme të reja ushtarake gjatë 24 orëve të fundit.
Sipas raportimeve nga mediat iraniane, Irani ka lëshuar një valë të re raketash balistike drejt territorit izraelit. Agjencia e lajmeve Mehr News Agency bëri të ditur se raketat janë lëshuar nga Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
Si pasojë e sulmit, sirenat e alarmit për sulme ajrore janë aktivizuar në disa zona të Izraelit, ndërsa autoritetet ushtarake kanë ngritur në gatishmëri sistemet e mbrojtjes ajrore.
Ndërkohë, forcat e armatosura iraniane njoftuan se kanë përdorur edhe dronë luftarakë për të goditur disa objektiva ushtarake izraelite, përfshirë bazat ajrore Palmachim dhe Ovda. Sipas medias shtetërore iraniane, një nga objektivat e synuara ishte edhe selia e shërbimit të inteligjencës së brendshme izraelite, Shin Bet.
Nga ana tjetër, Izraeli ka kryer gjatë natës sulme intensive ajrore në Teheran. Banorët e kryeqytetit iranian kanë deklaruar se këto kanë qenë ndër bombardimet më të forta që nga fillimi i përplasjes ushtarake mes dy vendeve.
Sipas dëshmive lokale, disa shpërthime janë regjistruar edhe në zona të banuara dhe pranë pikave të kontrollit të forcave të sigurisë iraniane. Agjencia iraniane Fars News Agency raportoi se rreth 10 pjesëtarë të forcave të sigurisë janë vrarë gjatë sulmeve të mbrëmjes së kaluar.
Po ashtu, media iraniane raportoi për shpërthime të shumta dhe përplasje të paqarta në qytet, ndërsa agjencia “Fars”, e konsideruar e afërt me Islamic Revolutionary Guard Corps, akuzoi shërbimin sekret izraelit Mossad për infiltrimin e agjentëve në territorin iranian.
Në zonat veriore të Teheranit, pranë maleve Malet Alborz, dëshmitarët raportuan se gjatë natës janë dëgjuar të shtëna intensive nga sistemet kundërajrore, si dhe zhurma e dronëve që fluturonin mbi zonat e banuara.
