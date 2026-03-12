Moment i papritur në emision: Robert Berisha puth në buzë ish banoren e BBV Albania

Një moment i papritur dhe mjaft i komentuar ka ndodhur në emisionin “Robi plaket kur don vet”, të moderuar nga Robert Berisha, duke u bërë menjëherë viral në rrjetet sociale.
E ftuara e radhës në program ishte ish-banorja e Big Brother VIP Albania, Vivien Thano. Gjatë bisedës në studio, mes dyshes u krijua një atmosferë mjaft e lirshme dhe dinamike.
Momenti që tërhoqi më shumë vëmendje ndodhi teksa Robert Berisha po këndonte një fragment kënge me vargjet: “Ju afrova afër e putha në…”. Në atë çast, të dy u kthyen drejt njëri-tjetrit dhe përfunduan duke u puthur në buzë në mënyrë spontane.
Videoja e këtij momenti është shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale dhe ka ngjallur reagime të shumta nga ndjekësit. Disa e kanë konsideruar si një moment spontan dhe humoristik në kuadër të emisionit, ndërsa të tjerë kanë spekuluar se mund të ketë qenë një skenë e menduar për të krijuar më shumë “show”.
