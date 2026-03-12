Ambasada gjermane reagon pas votimit për Ballukun: Ndjekja e korrupsionit kusht për integrimin në BE

Ambasada e Gjermanisë në Shqipëri ka reaguar pas vendimit të Kuvendi i Shqipërisë për të rrëzuar kërkesën e Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku.
Në një deklaratë zyrtare, ambasada thekson se ndjekja penale efektive e korrupsionit, përfshirë edhe rastet e zyrtarëve të nivelit të lartë, është një kusht thelbësor për përparimin e Shqipërisë në procesin e integrimit në Bashkimi Evropian.
Sipas reagimit, Gjermania mbështet procesin e integrimit evropian të Shqipërisë në përputhje me aspiratat e qytetarëve shqiptarë, por thekson se ky proces bazohet në meritë dhe kërkon rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit.
“Kusht i domosdoshëm për të bërë progres në këtë proces të bazuar në merita është ndjekja penale me efektivitet e korrupsionit edhe në raste të rangut të lartë,” thuhet në reagimin e ambasadës.
Ambasada gjermane shton se pret që proceset hetimore dhe gjyqësore të zhvillohen shpejt dhe pa pengesa, ndërsa politika shqiptare duhet të garantojë funksionimin e drejtësisë në mënyrë të pavarur.
Reagimi vjen pasi shumica parlamentare e Partia Socialiste e Shqipërisë votoi kundër kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të Ballukut, një vendim që ka shkaktuar reagime të forta në skenën politike në vend.
