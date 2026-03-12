Arrestohet në Shkodër 31-vjeçari i arratisur nga burgu

Një 31-vjeçar i shpallur në kërkim për arratisje nga burgu është arrestuar këtë të enjte në Shkodër dhe është rikthyer në qeli nga policia.
Sipas njoftimit të Policia e Shtetit, në pranga u vu shtetasi me inicialet S. Gj., banues në fshatin Gur i Zi. Për të, Gjykata e Shkodrës kishte caktuar më herët masën e sigurisë “arrest në burg” në mungesë, për veprën penale “Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit”.
Uniformat blu bënë të mundur lokalizimin dhe arrestimin e tij në qytet, duke ekzekutuar vendimin e gjykatës. Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të tjera mbi rrethanat e arratisjes së 31-vjeçarit apo mbi kohën kur ai ishte larguar nga vendi i vuajtjes së dënimit.
Ndërkohë, në një rast tjetër, policia nisi procedim penal në gjendje të lirë ndaj shtetasit A. Gj., 24 vjeç, banues në Shkodër. Sipas policisë, gjatë kontrollit në lokalin që ai administronte u gjet një armë sportive e mbajtur pa leje, si dhe dy telefona celularë me të cilët dyshohet se organizoheshin baste sportive.
Arma sportive dhe telefonat celularë janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokuroria e Shkodrës për veprime të mëtejshme.
