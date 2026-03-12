‘E gjithë Shqipëria në Tiranë’! Berisha njofton datën e protestës së radhës të opozitës!

Kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, ka bërë thirrje për zhvillimin e protestës së radhës më 22 mars në Tirana, duke ftuar mbështetësit e opozitës nga e gjithë vendi të marrin pjesë.
Në fjalimin e mbajtur para Kuvendit dhe protestuesve të opozitës, Berisha deklaroi se tubimi i paralajmëruar është pjesë e asaj që ai e cilëson si “kryengritje paqësore”, duke theksuar se qytetarët duhet të vazhdojnë protestat deri në arritjen e objektivave politike të opozitës.
Sipas tij, protesta e 22 marsit synon mobilizimin e qytetarëve nga i gjithë vendi në kryeqytet.
“Me 22 mars, e gjithë Shqipëria në Tiranë. Të vazhdojmë kryengritjen paqësore gjer në fitore. Me 22 mars, e gjithë Shqipëria në Tiranë. E gjithë Tirana në rrugë. Të vazhdojmë kryengritjen tonë paqësore gjer në fitoren përfundimtare”, u shpreh Berisha.
Thirrja për protestë vjen në një moment të tensionuar të debatit politik, pas përplasjes mes opozitës dhe shumicës në Kuvend lidhur me votimin kundër kërkesës së Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) për arrestimin e zv/kryeministres Belinda Balluku.
