Pasi Kuvendi rrëzoi kërkesën e SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut, Berisha: Rama firmosi fundin e tij politik!

Kuvendi i Shqipërisë rrëzoi kërkesën e Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) për arrestimin e zv/kryeministres Belinda Balluku. Në seancën plenare, shumica parlamentare votoi kundër kërkesës me 82 vota.
Pas përfundimit të seancës, kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, iu bashkua protestës së opozitës para Kuvendit, ku reagoi ashpër ndaj vendimit të shumicës.
Berisha deklaroi se kryeministri Edi Rama, duke mos mbështetur kërkesën e SPAK, “shënoi fundin dhe vetëvrasjen e tij politike”. Sipas tij, vendimi për të mos lejuar arrestimin e Ballukut është një veprim për të mbrojtur interesat e qeverisë dhe të vetë kryeministrit.
Duke iu drejtuar protestuesve të mbledhur para parlamentit, Berisha i falënderoi ata për pjesëmarrjen në protestë dhe e cilësoi situatën si një moment të rëndësishëm politik. Ai tha se reagimi i qytetarëve përbën, sipas tij, një “pranverë” të opozitës dhe një thirrje për reagim më të fortë ndaj qeverisë.
Në deklaratën e tij, lideri i opozitës akuzoi qeverinë për përdorim të pushtetit në funksion të mbrojtjes së interesave të saj dhe kritikoi vendimin e Kuvendit për rrëzimin e kërkesës së SPAK.
Ndërkohë, gjatë debatit politik, kreu i grupit parlamentar të opozitës, Gazment Bardhi, ngriti pyetje lidhur me një çështje të mundshme përfitimi nga një projekt hidroenergjetik në Dibër, duke përmendur emrin e Ulsi Manja dhe një person të identifikuar si Paulin Rajta.
Debati për çështjen pritet të vijojë edhe në ditët në vijim në skenën politike dhe institucionale të vendit.
Sali Berisha: Së pari, një mirënjohje të pakufishme ndaj jush, burra dhe gra guximtarë që keni lënë çdo gjë për të përfaqësuar zërin e shqiptarëve në një ditë të zezë të historisë sonë. Keni ardhur këtu në mbrojtje të Kushtetutës, në mbrojtje të dinjitetit njerëzor, në mbrojtje të interesave të çdo qytetari shqiptar nga një organizatë kriminale, e cila përdor pushtetin e grabitur për të mbrojtur vjedhjet dhe krimet e veta. Të dashur miq, sot Edi Rama, kreu i organizatës kriminale, shënoi vetëvrasjen e tij politike. Shënoi fundin e tij politik. Firmosi të drejtën e shqiptarëve për ta nxjerrë me të gjitha mjetet nga pushteti i tij i krimit. Sot, ai nuk votoi për Lubi Ballukun, votoi për veten e tij, votoi për të mbrojtur vjedhjet që ka bërë, krimet e shëmtuara që ka kryer. Miq, në historinë kombëtare nuk ka pasur njeri me standarde më të ulëta njerëzore se ky njeri. Por theksoj sërish se është puna juaj, është qëndresa juaj, është protesta juaj, kryengritja juaj që bëri që sot ai të dalë para mbarë shqiptarëve si qeveritari më i poshtëruar në historinë kombëtare. Si qeveritari më i poshtëruar në Europë. Nuk ka sot një qeveritar në Europë që të bëjë ligje, që të votojë për mbrojtjen e vjedhjeve të tij siç bëri Edi Rama. Nuk ka një qeveritar tjetër në Europë që të ketë firmosur në dhjetëra dhe qindra herë vjedhjen e pasurive të qytetarëve shqiptarë dhe fondeve të tyre. Nuk ka një qeveritar tjetër në Europë, që për të mbrojtur krimet e tij, të mbyllë dyert e procesit të integrimit për qytetarët shqiptarë.
