Foto-galeri/ Rama në Kuvend ndërsa diskutohet imuniteti i Ballukut

TIRANË, 12 mars 2026 – Kryeministri Edi Rama është rikthyer në sallën e Kuvendi i Shqipërisë, ku po zhvillohet seanca plenare në të cilën po shqyrtohet kërkesa për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e deputetes socialiste Belinda Balluku.
Rikthimi i Ramës në sallë erdhi pasi në Kuvend u prezantua raporti i Partia Demokratike e Shqipërisë dhe nisi prezantimi i raportit të Partia Socialiste e Shqipërisë lidhur me kërkesën e Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) për arrestimin e Ballukut.
Ndërkohë, vetë deputetja Balluku nuk është e pranishme në seancë. Raportet pritet të hidhen në votim pasi ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, të përfundojë prezantimin e tij në Kuvend.
Seanca është shoqëruar me tensione dhe përplasje verbale mes deputetëve të opozitës dhe mazhorancës. Nga ana tjetër, Partia Socialiste ka deklaruar se është kundër arrestimit të Ballukut, duke argumentuar se deputetja nuk mund të prishë prova, të arratiset apo të përsërisë veprën penale.
Sipas socialistëve, rruga për hetimin e çështjes nga SPAK mbetet e hapur pa qenë e nevojshme masa e sigurisë “arrest me burg”.
Për rrëzimin e kërkesës së SPAK, mazhorancës i mjaftojnë 71 vota në Kuvend.
