Belinda Balluku refuzon të flasë për kërkesën e SPAK

Tiranë, 12 Mars 2026 – Belinda Balluku vendosi të heshtë në seancën parlamentare ku votohet për kërkesën e SPAK për arrestimin e saj.
Në nisje të seancës, Niko Peleshi deklaroi se Balluku nuk kishte depozituar asnjë kërkesë për të folur, pavarësisht së drejtes së saj për t’u shprehur.
Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në seancë, ndërsa deputetët Spiropali dhe Xhafaj munguan. Deputetët e Partisë Socialiste kanë udhëzim për të votuar kundër autorizimit për arrestimin e Ballukut, ndërsa godina e Kuvendit është e rrethuar nga protestues të opozitës.
