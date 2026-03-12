Gardisti pranë Ballës në Kuvend, Noka i drejtohet Peleshit: Pse po qëndron aty?

TIRANË – Seanca plenare në Kuvendi i Shqipërisë ka nisur mes tensioneve politike dhe protestës së opozitës jashtë godinës së Parlamentit.
Gjatë zhvillimit të seancës është vënë re prania e një gardisti pranë tavolinës ku ishte ulur deputeti socialist Taulant Balla.
Ky fakt ka sjellë reagimin e deputetit të opozitës Flamur Noka, i cili iu drejtua drejtuesit të seancës, Niko Peleshi, duke kërkuar sqarime për arsyen e pranisë së gardistit pranë Ballës gjatë kohës që seanca vijonte normalisht.
Ndërkohë, jashtë ambienteve të Parlamentit, mbështetës të opozitës vijojnë protestën, ndërsa në Kuvend po zhvillohen diskutimet në seancën plenare.
