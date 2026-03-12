Berisha: Do votojmë për arrestimin e Ballukut, Rama i poshtëruar para botës

Tiranë, 12 Mars 2026 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se dorëheqja e kryeministrit Edi Rama është zgjidhja e vetme për situatën që po përjeton vendi.
Ai theksoi se për të mbrojtur interesat e tij, Rama është i gatshëm të pranojë çdo poshtërim ndërkombëtar, duke u përkulur para aleatëve për të shpëtuar lëkurën.
“Do të votojmë për arrestimin e Ballukut, por kjo nuk zgjidh krizën. Zgjidhja është largimi i njeriut më të poshtëruar në detyrë,” tha Berisha, duke kritikuar ashpër qeverisjen dhe sjelljet e kryeministrit në marrëdhënie me Bashkimin Europian dhe komunitetin ndërkombëtar.
