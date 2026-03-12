Shpërthen bombola e gazit në Bulqizë, dy të lënduar

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 12-03-2026, 10:06
Bulqizë, 12 Mars 2026 – Një bombol gazi dyshohet se shpërtheu aksidentalisht në një banesë në Shupenzë, duke lënë të plagosur dy persona.
Si pasojë, M. M. dhe Rr. M. u transportuan në spital për ndihmë mjekësore dhe aktualisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
