Shpërthen bombola e gazit në Bulqizë, dy të lënduar
Transmetuar më 12-03-2026, 10:06

Bulqizë, 12 Mars 2026 – Një bombol gazi dyshohet se shpërtheu aksidentalisht në një banesë në Shupenzë, duke lënë të plagosur dy persona.

Si pasojë, M. M. dhe Rr. M. u transportuan në spital për ndihmë mjekësore dhe aktualisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

