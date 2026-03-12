‘Mos provokoni’! Balla u jep udhëzime deputetëve të PS-së para nisjes së seancës

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 12-03-2026, 10:02
Tiranë, 12 Mars 2026 – Pak minuta para nisjes së seancës plenare në Parlament, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, u ka dhënë deputetëve të PS-së një mesazh të qartë: “Mos provokoni”.
Ky apel vjen në një ditë tensioni, ndërkohë që jashtë godinës së Kuvendit po zhvillohet protesta e Partisë Demokratike dhe mbështetësve të saj.
