‘Mos provokoni’! Balla u jep udhëzime deputetëve të PS-së para nisjes së seancës
Transmetuar më 12-03-2026, 10:02

Tiranë, 12 Mars 2026 – Pak minuta para nisjes së seancës plenare në Parlament, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, u ka dhënë deputetëve të PS-së një mesazh të qartë: “Mos provokoni”.

Ky apel vjen në një ditë tensioni, ndërkohë që jashtë godinës së Kuvendit po zhvillohet protesta e Partisë Demokratike dhe mbështetësve të saj.

