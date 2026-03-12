Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Berisha dhe mbështetësit nisin marshimin drejt Parlamentit
Transmetuar më 12-03-2026, 09:58

Tiranë, 12 Mars 2026 – Tiranë, 12 Mars 2026 – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, së bashku me deputetët dhe mbështetësit e partisë, u drejtuan drejt Parlamentit. Berisha përshëndeti protestuesit që prisnin pranë selisë së PD-së, duke i cilësuar ata si “përfaqësuesit e vërtetë të shqiptarëve”.

Protesta zhvillohet një ditë para seancës plenare që nis në orën 10:00, ku do të diskutohet kërkesa për heqjen e imunitetit të ish-ministres Balluku.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...