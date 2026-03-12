Berisha dhe mbështetësit nisin marshimin drejt Parlamentit

Tiranë, 12 Mars 2026 – Tiranë, 12 Mars 2026 – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, së bashku me deputetët dhe mbështetësit e partisë, u drejtuan drejt Parlamentit. Berisha përshëndeti protestuesit që prisnin pranë selisë së PD-së, duke i cilësuar ata si “përfaqësuesit e vërtetë të shqiptarëve”.
Protesta zhvillohet një ditë para seancës plenare që nis në orën 10:00, ku do të diskutohet kërkesa për heqjen e imunitetit të ish-ministres Balluku.
