PD protestë për imunitetin e Ballukut/ 1500 policë dhe autobote uji në gatishmëri para Kuvendit

TIRANË – Sot mbahet protesta e Partisë Demokratike përpara godinës së Kuvendit, ndërsa në sallë pritet të votohet kërkesa e SPAK për heqjen e imunitetit të ish-ministres Belinda Balluku, e cila i hap rrugë arrestimit të saj.
Sipas burimeve zyrtare, rreth 1500 efektivë policie janë vendosur në gatishmëri për të garantuar rendin dhe sigurinë gjatë tubimit. Pamjet e siguruara nga gazetarja Xhensila Kodra tregojnë efektivët që rrethojnë godinën e Kuvendit, ndërsa autobote uji janë të vendosura për ndërhyrje në rast tensionesh.
Bllokimi i zonës ka nisur që tek pedonalja pranë Ministrisë së Brendshme, duke kufizuar qarkullimin e automjeteve dhe duke krijuar një perimetër sigurie rreth Parlamentit. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve dhe pjesëmarrësve të respektojnë udhëzimet e policisë dhe të shmangin përplasjet.
