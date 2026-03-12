‘Jam i çmendur pas teje’! Momente intime mes Mateos dhe Brikenës në ‘Big Brother VIP Albania’

TIRANË – Orët e vona të natës dhe të parat e mëngjesit kanë nxjerrë në pah një afrimitet të madh mes Mateos dhe Brikenës brenda shtëpisë së “Big Brother VIP Albania”. Dy banorët kanë shfaqur një kimi të fortë, duke konfirmuar lidhjen e ngushtë mes tyre.
Para se të shtriheshin për të fjetur, dyshja ka ndarë momente intime dhe romantike, duke përfshirë përqafime të ngrohta e të gjata, si dhe puthje në qafë. Publiku ka vënë re veçanërisht deklaratën e Mateos:
“Jam i çmendur pas teje.”
Pas këtij momenti romantik, atmosfera ka ndryshuar drejt lozonjshmërisë. Mateo dhe Brikena kanë filluar të luajnë me jastëkë, duke treguar se përveç tërheqjes fizike, ndajnë edhe një miqësi të shkujdesur dhe të çiltër.
Ky zhvillim ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të programit, të cilët po komentojnë për kombinimin e romancës dhe humorit mes dy banorëve.
