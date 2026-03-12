Ekstradohet nga Spanja 48-vjeçari që vendosi tritol në një makinë në 2018

SPANJË – Një 48-vjeçar shqiptar, Robert Isaku, është ekstraduar nga Spanja pas qëndrimit nën masën e kërkimit ndërkombëtar. Ai ndodhej nën masën “Arrest në burg” të caktuar nga Gjykata e Dibrës për veprën penale të shkatërrimit të pronës me eksploziv, me pasoja materiale.
Sipas njoftimit të Policisë së Shtetit, më 29 qershor 2018, Isaku kishte vendosur eksploziv në një automjet tip “Audi” në Bulqizë. Automjeti ishte pronë e shtetasit F. T. dhe përdorej nga pronari i lavazhit ku ndodhi shpërthimi, shtetasi T. T. Nga incidenti nuk pati persona të lënduar, por vetëm dëme materiale.
Ekstradimi i 48-vjeçarit u finalizua si pjesë e operacionit ndërkombëtar të koduar “The Wanted”, falë bashkëpunimit mes specialistëve të Interpol Tiranës dhe Interpol Madridit. Ky operacion ka për qëllim nxjerrjen përpara drejtësisë të shtetasve të kërkuar ndërkombëtarisht.
Policia konfirmon se Isaku do të vuajë masën e arrestit në burg, si pasojë e veprës penale “Shkatërrimi i pronës me eksploziv”.
Ky rast vjen si shembull i efektivitetit të bashkëpunimit ndërkombëtar në zbatimin e ligjit dhe ekstradimin e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar.
